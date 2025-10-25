Scoperta officina abusiva con oli esausti motori e batterie | nei guai 35enne

Un’officina meccanica completamente abusiva è stata scoperta questa mattina (25 ottobre) dai carabinieri della Stazione di San Nicola la Strada, al termine di un’attività di controllo del territorio mirata al contrasto dei reati ambientali e alla gestione illecita di rifiuti.L’operazione ha. 🔗 Leggi su Casertanews.it

