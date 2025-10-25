Scoperta in Baviera una tomba monumentale romana di 12 metri ma il defunto non c’è | ecco perché

Nel cuore della Baviera, nei pressi di Wolkertshofen, nel distretto di Eichstätt, gli archeologi hanno riportato alla luce una scoperta che sfida le aspettative: le fondamenta di un imponente edificio funerario romano di circa 12 metri di diametro. Ciò che rende questo ritrovamento davvero eccezionale non sono solo le dimensioni monumentali, ma un dettaglio apparentemente inspiegabile: la tomba è completamente vuota, priva di resti umani o corredi funerari. La scoperta, annunciata dall’Ufficio statale bavarese per la conservazione dei monumenti storici ( Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, BLfD), rappresenta un caso raro nella regione della Rezia, dove tombe di simile complessità architettonica sono pressoché sconosciute. 🔗 Leggi su Cultweb.it

