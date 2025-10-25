Scontro tra scooter e camion nell'Ascolano muore un ragazzo di 17 anni | stava andando a trovare i nonni

Nella mattinata di oggi, sabato 25 ottobre, a Rotella (Ascoli Piceno) è morto un ragazzo di 17 anni, M.M., residente a Castignano. Il giovane stava andando a trovare i nonni in sella a uno scooter quando, per cause in fase di accertamento, si è scontrato con il mezzo contro un camion. Indagini in corso per chiarire l'esatta dinamica del tragico incidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

