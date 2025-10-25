Scontro tra due auto in piazza dei Navigatori a Roma | morta una ragazza gravissimi due giovani

Una ragazza è morta a seguito di un grave incidente stradale avvenuto ieri sera a Roma in piazza dei Navigatori. La giovane, recuperata dall'auto in gravi condizioni dai Vigili del Fuoco, è deceduta in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

