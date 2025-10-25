Scontro tra bande a Sampierdarena giovane accoltellato | è grave

La rissa con bottiglie, bastoni e coltelli è avvenuta davanti a decine di residenti, il ferito ricoverato dopo un lungo intervento, primo arresto grazie alle telecamere. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Scontro tra bande a Sampierdarena, giovane accoltellato: è grave

