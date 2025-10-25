Scontro sulla sicurezza in Consiglio le opposizioni disertano la seduta e il sindaco ribatte | Mai sottovalutato i problemi
È scontro aperto tra la giunta, guidata da Roberto Lagalla, e le opposizioni, che ieri hanno scelto di disertare la seduta convocata per discutere della relazione annuale del primo cittadino lamentando di non essere stati ascoltati sul tema della sicurezza in città. Così Mariangela Di Gangi del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Scontro tra due veicoli sulla Statale 127: intervento dei Carabinieri per garantire la circolazione in sicurezza. - facebook.com Vai su Facebook
Dalla Manovra a Trump fino alla Palestina: Meloni va in Aula e si scatena lo scontro con le opposizioni - La premier attacca Schlein per le frasi al Congresso del Pse, mentre le opposizioni criticano la Manovra e la politica estera ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it
**Mo: su piano pace intesa Parlamento, ma resta scontro Meloni-opposizioni** - Uno a livello parlamentare dove la maggioranza crea le condizioni per un'intesa con le opposizioni ... Riporta iltempo.it
Scontro Schlein-Meloni, leader Pd: «Libertà a rischio quando governa l'estrema destra». VIDEO - La premier: «Puro delirio, vergogna» - Elly replica: "Basta vittimismo" - "La settimana scorsa, a Firenze, la presidente del Consiglio del mio Paese ha dichiarato che le opposizioni sono peggiori dei terroristi. Segnala affaritaliani.it