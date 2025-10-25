Scontro sulla sicurezza in Consiglio le opposizioni disertano la seduta e il sindaco ribatte | Mai sottovalutato i problemi

È scontro aperto tra la giunta, guidata da Roberto Lagalla, e le opposizioni, che ieri hanno scelto di disertare la seduta convocata per discutere della relazione annuale del primo cittadino lamentando di non essere stati ascoltati sul tema della sicurezza in città. Così Mariangela Di Gangi del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it