Scontro moto-autobotte 28enne di Gela morto sulla la provinciale 67 a Licata
Un ventottenne di Gela, Giuseppe Di Stefano, è morto in un incidente stradale lungo la provinciale 67 che collega Licata ai lidi balneari. Il giovane era in sella a una moto Ducati R6 che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’autobotte. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e un elisoccorso da Caltanissetta, ma per il motociclista non c'è stato nulla da fare: è deceduto. 🔗 Leggi su Feedpress.me
