Scontro in via Fosso Foreste a Montesilvano scontro tra moto e suv | centauro in gravi condizioni FOTO
Scontro tra un suv, una Jeep Renegade, e una moto, in via Fosso Foreste a Montesilvano nella tarda mattinata di sabato 25 ottobre.Da chiarire l'esatta dinamica del sinistro.Abbonati per leggere i nostri approfondimenti della sezione DossierA causa del violento l'impatto, il centauro di 30 anni ha. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Scopri altri approfondimenti
#RivoltadAdda Scontro, con l'auto vola nel fosso - Crema - X Vai su X
Incidente in Valsusa: scontro trattore-auto sulla statale, mezzo nel fossato - facebook.com Vai su Facebook