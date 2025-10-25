La legge di Bilancio soddisfa e scontenta qualcuno ogni anno, e anche per la Manovra 2026 c’è tensione. Alcuni nodi sono stati rinviati in Parlamento, dove si discuterà su come scioglierli: tra questi, affitti brevi e banche. Lo scontro però sembra essere stato placato dall’alto, con Giorgia Meloni che, anche se all’estero per seguire l’agenda internazionale, pare abbia dato indicazioni ai moderatori dei gruppi affinché le questioni si discutano non attraverso i media. Dopotutto, il tema della Manovra arriva facilmente ad annoiare il grande pubblico, a differenza delle tensioni tra i politici, che possono sfociare in diatribe mediatiche come nel caso di Antonio Tajani e Matteo Salvini o ancora di Tajani e Maurizio Lupi, arrivati a rinfacciarsi di dire bugie a vicenda. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Scontro in maggioranza su banche e affitti brevi, i nodi della Manovra