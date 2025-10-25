Scontro frontale tra due auto | tre feriti a Torino di Sangro
Un incidente stradale con feriti si è verificato la sera di venerdì 24 ottobre in contrada Carriera, nel territorio di Torino di Sangro. Intorno alle 21.40 a scontrarsi quasi frontalmente sono state una Opel Combo, condotta da una 30enne brasiliana residente in paese, e una Fiat Panda sulla quale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
