Scontro fra due auto a Roma | morta ragazza due feriti gravi

(Adnkronos) – Un morto e almeno due feriti gravi in un incidente stradale avvenuto ieri sera intorno alle 22 a Roma su via Cristoforo Colombo, altezza piazza dei Navigatori, in cui sono state coinvolte due auto. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto un giovane da un veicolo e due ragazze dall'altra . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

