Scontro fra auto a Roma perde la vita una ragazza di 20 anni Turista muore cadendo dal Pantheon
Incidente mortale nella tarda serata di ieri via Cristoforo Colombo, all’altezza di piazza dei Navigatori, a Roma. Coinvolte due auto su cui viaggiavano 4 giovani di età compresa tra i 20 e i 22 anni. I giovani sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportati d’urgenza in ospedale, dove u na ragazza di 20 anni è poi morta a causa delle gravi ferite riportate. Sono in corso. 🔗 Leggi su Feedpress.me
