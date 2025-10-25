Scontro autobus-auto | sette feriti due in codice rosso

Genovatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente stradale, per cause in via di accertamento, in via Felice Maritano in Val Polcevera. Intorno alle ore 17 di sabato 25 ottobre si sono scontrate un'automobile e un autobus. Intervenute tante ambulanze Ampia mobilitazione per i soccorsi a Begato, sul posto il 118 ha inviato l'automedica. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

scontro autobus auto setteScontro tra un’auto e un bus a Begato: sette feriti, di cui due in gravi condizioni - Secondo la prima ricostruzione della polizia locale, un'auto e un autobus si sono scontrati frontalmente. Scrive ilsecoloxix.it

scontro autobus auto setteScontro tra autobus e macchina a Begato, sette feriti di cui due gravi - Il bilancio è di sette persone rimaste ferite: quattro passeggeri dell'autobus e tre a bordo della macchina. Riporta primocanale.it

scontro autobus auto setteScontro autobus-auto: sette feriti, due in codice rosso - Le tre persone a bordo dell'automobile, due donne e un uomo, sono state portate all'ospedale San Martino, due in codice rosso e una in codice giallo. Segnala genovatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Scontro Autobus Auto Sette