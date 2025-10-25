Scontro autobus-auto | sette feriti due in codice rosso

Incidente stradale, per cause in via di accertamento, in via Felice Maritano in Val Polcevera. Intorno alle ore 17 di sabato 25 ottobre si sono scontrate un'automobile e un autobus. Intervenute tante ambulanze Ampia mobilitazione per i soccorsi a Begato, sul posto il 118 ha inviato l'automedica. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Scontro tra un’auto e un bus a Begato: sette feriti, di cui due in gravi condizioni - Secondo la prima ricostruzione della polizia locale, un'auto e un autobus si sono scontrati frontalmente. Scrive ilsecoloxix.it

Scontro tra autobus e macchina a Begato, sette feriti di cui due gravi - Il bilancio è di sette persone rimaste ferite: quattro passeggeri dell'autobus e tre a bordo della macchina. Riporta primocanale.it

Scontro autobus-auto: sette feriti, due in codice rosso - Le tre persone a bordo dell'automobile, due donne e un uomo, sono state portate all'ospedale San Martino, due in codice rosso e una in codice giallo. Segnala genovatoday.it