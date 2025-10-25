Scontro a Roma perde la vita una 20enne

Tgcom24.mediaset.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tronco squarciato sulla Cristoforo Colombo conserva ancora i segni dell'incidente stradale avvenuto a Roma, poco dopo le 23. Un impatto violentissimo tra due auto che è costato la vita a una ragazza di 20 anni e nel quale sono rimaste ferite altre tre persone: due ragazzi e una ragazza, tutti ventenni. Forse un tragico incidente dovuto all'imprudenza dei ragazzi, ma fra le ipotesi c'è anche quella di una gara clandestina finita nel peggiore dei modi. La polizia locale indaga sulla dinamica. Quello che è certo è che è stata la folle velocità a determinare lo schianto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

scontro a roma perde la vita una 20enne

© Tgcom24.mediaset.it - Scontro a Roma, perde la vita una 20enne

