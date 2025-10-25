Sciopero generale del 28 novembre contro la Manovra economica le richieste

Una nuova lunga giornata di sciopero è prevista per il 28 novembre 2025. Si tratta di una chiamata per lo sciopero generale contro la Manovra 2026, definita una “finanziaria di guerra”. A proclamare il blocco di 24 ore è l’Usb (Unione Sindacale di Base). La mobilitazione dovrebbe interessare tutti i settori pubblici e privati e punta a contestare le misure del governo Meloni su pensioni, salari e spesa pubblica. Il 1° novembre sarà approvata la data definitiva dello sciopero durante l’assemblea nazionale dei delegati, ma il sindacato ha già avviato la macchina organizzativa. Sciopero generale del 28 novembre: orari e settori coinvolti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Sciopero generale del 28 novembre contro la Manovra economica, le richieste

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Comunicazione di Servizio Si informa che, a causa dello sciopero generale del comparto di Igiene Urbana indetto per oggi,17 ottobre 2025, e vista la totale adesione da parte del personale, il servizio di igiene urbana non è stato svolto. Si invitano gli utenti a - facebook.com Vai su Facebook

Manovra, Usb e Cub proclamano sciopero generale il 28 novembre: cosa sappiamo - Unione sindacale di base (Usb) e Confederazione Unitaria di Base (Cub) hanno indetto lo sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati per venerdì 28 novembre. Come scrive tg24.sky.it

Tutti gli scioperi di novembre 2025: dai treni agli aerei, fino alla metro. Il calendario completo - Sarà un mese di novembre ricco di scioperi e agitazioni. Da money.it

Sciopero generale del 28 novembre: la Cub mobilita tutti i settori contro la manovra e l’economia di guerra - La Confederazione Unitaria di Base (Cub) ha proclamato per venerdì 28 novembre 2025 uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private, per l’intera giornata compresa tra le 00: ... Secondo orizzontescuola.it