Sciame sismico in Irpinia | gli aggiornamenti in tempo reale
Avellino, 25 ottobre 2025 — La terra continua a tremare in Irpinia. Dopo la scossa principale di magnitudo 4.0 (ML) registrata nella serata di sabato nei pressi di Montefredane (AV), gli strumenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno rilevato altri movimenti tellurici nella. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Approfondisci con queste news
COMUNICATO DEL SINDACO DI POZZUOLI ALLA CITTADINANZA 20 OTTOBRE 2025 *FINE SCIAME SISMICO* L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore locali 00:53 del 19/10/2 - facebook.com Vai su Facebook
Uno sciame sismico è in corso sul #Katla, uno dei vulcani più noti dell'#Islanda. In poche ore sono stati localizzati 48 terremoti, tra cui una forte scossa di M 4.5 molto superficiale. La sua ultima eruzione risale al 1918 e per ora non ci sono segnali che indicano - X Vai su X
Terremoto in Irpinia, nuova scossa a Montefredane: lo sciame sismico continua da due giorni - Una nuova scossa di terremoto è stata registrata questa mattina alle 10:18 in Irpinia, con magnitudo 3. thesocialpost.it scrive
Terremoto: sciame sismico nell'Avellinese, magnitudo 3.1 - 1 è stato registrato dagli strumenti dell'Ingv un km a sud da Montefredane, nell'Avellinese, alle 10:18. Scrive tg24.sky.it
Terremoto Campi Flegrei/ Sciame sismico di bassa magnitudine, nuovi studi su bradisismo - Mentre la Sala Sismica di Roma dell’Ingv monitora i terremoti a livello nazionale, prosegue l’attività di controllo dell’Osservatorio Vesuviano per i Campi Flegrei, dove l’ultimo evento sismico in ... ilsussidiario.net scrive