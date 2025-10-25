Sciacca apertura straordinaria del cimitero per la commemorazione dei defunti

Agrigentonotizie.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco Fabio Termine e l’assessore Fabio Leonte comunicano l’apertura straordinaria del cimitero comunale in occasione delle giornate di commemorazione dei defunti.Da lunedì 27 ottobre a lunedì 3 novembre, il cimitero sarà aperto dalle ore 7,30 alle ore 17.Si precisa che nei giorni 27, 28 e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

