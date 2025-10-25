Sciacca apertura straordinaria del cimitero per la commemorazione dei defunti
Il sindaco Fabio Termine e l’assessore Fabio Leonte comunicano l’apertura straordinaria del cimitero comunale in occasione delle giornate di commemorazione dei defunti.Da lunedì 27 ottobre a lunedì 3 novembre, il cimitero sarà aperto dalle ore 7,30 alle ore 17.Si precisa che nei giorni 27, 28 e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
News recenti che potrebbero piacerti
Match day. Riempiamo il gurrera. Apertura cancelli ore 14:30. Dj set con dj @djantoninofrisco Acquista online il ticket sul nostro sito e salta la fila al botteghino. www.unitassciaccacalcio.com/event-details/unitas-sciacca-asd-castellammare - facebook.com Vai su Facebook
Orari di apertura straordinari dei cimiteri per la Commemorazione dei Defunti - In occasione della Commemorazione dei Defunti, i cimiteri comunali osserveranno orari di apertura straordinari. Secondo piananotizie.it
Cimiteri comunali. Tutte le variazioni dell’orario d’apertura - Apertura continua al Cimitero Maggiore e servizio navetta per chi ha difficoltà di movimento. Lo riporta lanazione.it