Sci paura a Soelden | Sofia Goggia cade nella prima discesa della stagione
Tanta preoccupazione per Sofia Goggia, protagonista del Gigante di Soelden, gara d’esordio della stagione di sci alpino. Durante la prima discesa, la campionessa bergamasca ha inforcato un paletto con il braccio, cadendo rovinosamente e compromettendo la sua performance nella gara inaugurale. Fortunatamente, non ci sono conseguenze gravi per la 32enne, punto di riferimento delle Azzurre in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Sofia si è rialzata prontamente e ha raggiunto la valle in autonomia, evitando il rischio di infortuni più seri. Federica Brignone preoccupata, ma Goggia torna in pista. 🔗 Leggi su Lapresse.it
