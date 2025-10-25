Sci Goggia cade ed esce di scena nella prima manche del gigante di Soelden Vince l’austriaca Scheib
COPPA DEL MONDO. Sofia Goggia è finita fuori pista nella prima gara della stagione, il gigante di coppa del mondo di Soelden, in Austria. Fuori dalle migliori 30 anche Ilaria Ghisalberti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Argomenti simili trattati di recente
Sci: Goggia fuori nella prima manche del gigante a Soelden. L'azzurra inforca con un braccio e cade, ma nessuna conseguenza. $ANSA - X Vai su X
Sci: Goggia fuori nella prima manche del gigante a Soelden. L'azzurra inforca con un braccio e cade, ma nessuna conseguenza. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Sci, Goggia cade ed esce di scena nella prima manche del gigante di Soelden. Vince l’austriaca Scheib - Sofia Goggia è finita fuori pista nella prima gara della stagione, il gigante di coppa del mondo di Soelden, in Austria. Riporta ecodibergamo.it
Sci, Goggia cade ed esce di pista nella prima manche del gigante di Soelden - Sofia Goggia è finita fuori pista nella prima gara della stagione, il gigante di coppa del mondo di Soelden, in Austria. Si legge su bergamo.corriere.it
Coppa del mondo sci, slalom gigante Soelden: Goggia cade nella prima manche - Nello slalom gigante di Soelden (Austria), prima gara della Coppa del mondo di sci femminile, dopo la prima manche c’è in testa la padrona di casa Julia Scheib, davanti a xxx e xxx. Come scrive sport.sky.it