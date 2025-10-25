Sci Goggia cade ed esce di scena nella prima manche del gigante di Soelden Vince l’austriaca Scheib

Ecodibergamo.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

COPPA DEL MONDO. Sofia Goggia è finita fuori pista nella prima gara della stagione, il gigante di coppa del mondo di Soelden, in Austria. Fuori dalle migliori 30 anche Ilaria Ghisalberti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

sci goggia cade ed esce di scena nella prima manche del gigante di soelden vince l8217austriaca scheib

© Ecodibergamo.it - Sci, Goggia cade ed esce di scena nella prima manche del gigante di Soelden. Vince l’austriaca Scheib

Argomenti simili trattati di recente

sci goggia cade esceSci, Goggia cade ed esce di scena nella prima manche del gigante di Soelden. Vince l’austriaca Scheib - Sofia Goggia è finita fuori pista nella prima gara della stagione, il gigante di coppa del mondo di Soelden, in Austria. Riporta ecodibergamo.it

sci goggia cade esceSci, Goggia cade ed esce di pista nella prima manche del gigante di Soelden - Sofia Goggia è finita fuori pista nella prima gara della stagione, il gigante di coppa del mondo di Soelden, in Austria. Si legge su bergamo.corriere.it

sci goggia cade esceCoppa del mondo sci, slalom gigante Soelden: Goggia cade nella prima manche - Nello slalom gigante di Soelden (Austria), prima gara della Coppa del mondo di sci femminile, dopo la prima manche c’è in testa la padrona di casa Julia Scheib, davanti a xxx e xxx. Come scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Sci Goggia Cade Esce