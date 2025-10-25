Sci alpino Sölden | Julia Scheib regina del gigante d’apertura Podio per Moltzan e Gut-Behrami Shiffrin ai piedi Goggia out nella 1ª manche

La Coppa del Mondo 202526 si apre con la festa austriaca: Julia Scheib conquista il gigante femminile sul Rettenbach, trasformando il vantaggio della prima manche in un successo che mancava “in casa” da anni. Alle sue spalle Paula Moltzan completa una gara aggressiva e precisa, mentre Lara Gut-Behrami inaugura la stagione con un podio di peso. Mikaela Shiffrin rimonta ma si ferma al quarto posto. L’ordine d’arrivo (Top 8). Julia Scheib (AUT) 2’16”51. Paula Moltzan (USA) +0”58. Lara Gut-Behrami (SUI) +1”11. Mikaela Shiffrin (USA) +1”42. Thea Stjernesund (NOR) +1”53. Nina O’Brien (USA) +1”75. Lara Colturi (ALB) +1”76. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Sci alpino, Sölden: Julia Scheib regina del gigante d’apertura. Podio per Moltzan e Gut-Behrami, Shiffrin ai piedi. Goggia out nella 1ª manche

