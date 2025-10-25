Sci alpino in TV dove vedere lo Slalom Gigante femminile di Solden | orari e diretta
Comincia la Coppa del Mondo di sci alpino con lo Slalom Gigante femminile di Solden che vedrà come protagonista anche Sofia Goggia: a che ora comincia la gara e dove vederla. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Cosa vedere a Trento, la città del Natale dal fascino elegante e alpino https://siviaggia.it/idee-di-viaggio/trento-cosa-vedere/560145/… #viaggiare #travel - X Vai su X
Nel weekend scatterà la nuova stagione della Coppa del Mondo di sci alpino. Abbiamo voluto guardarci indietro e vedere com'erano 10 anni fa alcuni dei protagonisti di quest'anno - facebook.com Vai su Facebook
Sci alpino in TV, dove vedere lo Slalom Gigante femminile di Solden: orari e diretta - Comincia la Coppa del Mondo di sci alpino con lo Slalom Gigante femminile di Solden che vedrà come protagonista anche Sofia Goggia: a che ora comincia ... Segnala fanpage.it
Dove vedere in tv il gigante femminile di Soelden 2025: startlist, orari, streaming, pettorali delle italiane - Sabato 25 ottobre si disputerà il gigante femminile di Soelden, prova valida per la Coppa del Mondo 2025- Come scrive oasport.it
Dove vedere lo sci alpino in tv, Giganti Soelden 2025: orari, programma, streaming - Un inizio consueto sulle nevi austriache di Soelden, dove in programma nel fine settimana ci saranno ... Riporta oasport.it