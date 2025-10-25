Anche per gli uomini si avvicina l’esordio stagionale in Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani a Soelden andrà in scena il gigante maschile, con l’Italia che schiererà Luca De Aliprandini, Alex Vinatzer, Filippo Della Vite, Giovanni Borsotti, Giovanni Franzoni e Tobias Kastlunger. Il sito federale riporta le impressioni della vigilia di De Aliprandini e Vinatzer. Luca De Aliprandini sa che non può essere al meglio a Soelden: “ Ho voglia di cominciare la nuova stagione. Come sempre a Soelden c’è tanta adrenalina e si sente che la stagione sta per cominciare. La preparazione è andata abbastanza bene, ad Ushuaia abbiamo un po’ faticato con la neve, ma abbiamo sciato tutti i giorni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, De Aliprandini: “Sarò al top della forma a febbraio”; Vinatzer: “Risultati costanti per abbassare i numeri di partenza”