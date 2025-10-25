Schianto mortale a San Marzano di San Giuseppe | muore 17enne grave un 16enne

Tarantini Time Quotidiano Un ragazzo di 17 anni è morto e un altro di 16 è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto questa sera in via Tagliata. La moto su cui viaggiavano si è scontrata con un’auto nei pressi di un incrocio. Il 17enne è deceduto sul colpo. L’amico è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale “Santissima Annunziata” di Taranto. I carabinieri stanno eseguendo i rilievi per chiarire la dinamica. La comunità di San Marzano è sotto choc. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

