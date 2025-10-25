Schianto mortale a San Marzano di San Giuseppe | muore 17enne grave un 16enne
Tarantini Time Quotidiano Un ragazzo di 17 anni è morto e un altro di 16 è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto questa sera in via Tagliata. La moto su cui viaggiavano si è scontrata con un’auto nei pressi di un incrocio. Il 17enne è deceduto sul colpo. L’amico è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale “Santissima Annunziata” di Taranto. I carabinieri stanno eseguendo i rilievi per chiarire la dinamica. La comunità di San Marzano è sotto choc. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
Argomenti simili trattati di recente
Incidente mortale ieri, venerdì 24 ottobre, a Roma. Una ragazza di 20 anni è deceduta e altre tre persone risultano gravemente ferite a causa di uno schianto che ha coinvolto due auto su via Cristoforo Colombo, all'altezza di piazza dei Navigatori. L'incidente i - facebook.com Vai su Facebook
Schianto mortale: vittima un motociclista 24 enne https://iltorinese.it/2025/10/17/schianto-mortale-vittim-un-motociclista-24-enne/… #cronaca #Torino - X Vai su X
Tragedia a San Marzano: incidente mortale - Il sinistro, da quanto si apprende dalle notizie diffuse dai media locali, é avvenuto oggi sabato 25 ottobre. Come scrive grottaglieinrete.it
Schianto nella notte: muore un uomo di Acquaviva Picena, grave il figlio undicenne - Si sono allontanati a piedi, nelle campagne, lasciandosi alle spalle le auto distrutte, la vittima ed i feriti, tra cui un ragazzino di 11 anni. Da rainews.it
Tragico schianto a San Maurizio Canavese, muore motociclista di 32 anni - Secondo una prima ricostruzione, si è scontrato contro furgone appena immesso sulla strada principale ... Come scrive rainews.it