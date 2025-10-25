Schianto in moto sulla provinciale a Cortenova paura per un 33enne

Tanta paura nel pomeriggio di sabato 25 ottobre. Un motociclista di 33 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la strada provinciale a Cortenova, nella zona industriale nei pressi dell'incrocio con via Trento. L'allarme è scattato alle 14:40 circa, quando sono stati attivati i. 🔗 Leggi su Leccotoday.it