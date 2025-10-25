Schianto in A4 addio a Mario Bognanni | ferito anche il cognato

Ecodibergamo.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LA TRAGEDIA. La vittima, brianzolo, si trovava al volante di un furgone Fiat Scudo bianco. L’impatto contro il new jersey tra i caselli di Grumello e Seriate. Ferito il cognato che viaggiava accanto a lui. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

schianto in a4 addio a mario bognanni ferito anche il cognato

© Ecodibergamo.it - Schianto in A4, addio a Mario Bognanni: ferito anche il cognato

Scopri altri approfondimenti

schianto a4 addio marioSchianto in A4, addio a Mario Bognanni: ferito anche il cognato - La vittima, brianzolo, si trovava al volante di un furgone Fiat Scudo bianco. Secondo ecodibergamo.it

schianto a4 addio marioMario Bognanni morto in A4 nello schianto contro lo spartitraffico: viaggiava a fianco di un collega - La vittima aveva 57 anni, abitava a Muggiò (in provincia di Monza e Brianza), era sposato e aveva figli ... Da bergamo.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Schianto A4 Addio Mario