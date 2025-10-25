Schianto fra due auto in autostrada 6 persone trasportate in ospedale Ci sono anche 2 minori

Arezzo, 25 ottobre 2025 – Sei persone, di cui 2 sono minorenni, sono rimaste coinvolte in un incidente stradale fra due auto avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 ottobre sull’autostrada A1 nel territorio di Monte San Savino. I soccorsi del 118 sono stati attivati alle 1.17. L’incidente è avvenuto al chilometro 323 direzione Nord dove sono tempestivamente arrivate le Misericordie di Terranuova Bracciolini e quella di San Giustino con infermiere a bordo. Sul posto anche le forze dell'ordine. Le persone coinvolte sono state tutte all'ospedale della Gruccia. Si tratta di un uomo 21 anni, una donna di 24 anni e due minori in codice 2, mentre una donna di 42 anni e un uomo di 33 anni in codice minore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Schianto fra due auto in autostrada, 6 persone trasportate in ospedale. Ci sono anche 2 minori

