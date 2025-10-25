Ancona, 25 ottobre 2025 – “Godo che è morto, non valeva nulla”. Quella frase colpisce come una freccia al cuore e campeggia su diverse storie pubblicate su Instagram, terminate dopo le 24 ore imposte, ma non svanite perché salvate e fatte girare sui social e sui cellulari dagli amici di Tommaso Bruciaferri, il 14enne osimano scomparso venerdì 17 in un tragico incidente mentre andava a scuola con lo scooter. A lui infatti sono rivolte, scritte da un profilo che sarebbe fake. Tutti quei ragazzini, frequentanti la stessa scuola di Tommaso, l’istituto superiore “Corridoni Campana” di Osimo, dicono di sapere di chi si tratta, anzi, che la stessa persona, una loro coetanea, avrebbe fatto outing fuori da scuola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Schianto a 14 anni, l’odio corre sui social: “Godo che sei morto”. Il papà di Tommaso: “Ora vorrei incontrarla”