Ancora pochi giorni e si alzerà il sipario sulla stagione 2025-2026 di scherma, specialità sciabola. Il primo impegno del calendario sarà in tal senso la tappa inaugurale del circuito di Coppa del Mondo, in programma in quel di Algeri (Africa) da giovedì 6 a domenica 9 novembre, in contemporanea con il debutto delle due squadre di fioretto. Oggi, venerdì 24 ottobre, i Commissari Tecnici Andrea Terenzio ed Andrea Aquili hanno diramato le convocazioni per l'evento, in cui saranno della partita ben 24 rappresentanti della Nazionale, rispettivamente dodici donne e dodici uomini. In campo maschile i fari saranno puntati principalmente su Luca Curatoli, attualmente numero 4 del ranking mondiale, seguito da profili interessanti come Michele Gallo, Pietro Torre, Dario Cavaliere, Mattia Rea, Edoardo Cantini, Matteo Neri, Edoardo Reale, Marco Mastrullo, Leonardo Dreossi, Daniele Franciosa e Cosimo Bertini.

Scherma, i convocati per la Coppa del Mondo di sciabola: Curatoli e Battiston guidano gli azzurri ad Algeri