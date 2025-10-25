Scherma a Foggia la tappa del Circuito Europeo U23 di sciabola | diretta su Assalto TV

Sabato spazio alla gara maschile dalle 15:40, domenica tocca alle sciabolatrici dalle 15:00. L’evento in esclusiva su Sportface TV. Weekend di grande scherma su Assalto – La TV della Scherma, il nuovo canale dedicato alle competizioni della Federazione Italiana Scherma e disponibile gratuitamente su Sportface TV. Oggi e domani, 25 e 26 ottobre, saranno trasmesse in diretta le fasi decisive della tappa italiana del Circuito Europeo Under 23 di sciabola, in programma a Foggia. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it