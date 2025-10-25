Scheib domina la prima manche a Soelden fuori Goggia | per l’Italia è già buio pesto
Julia Scheib sogna la prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo. L’austriaca fa il vuoto nella prima manche del gigante di Soelden, rifilando distacchi abissali a tutte le avversarie. Prestazione superlativa della 27enne di Deutschlandsberg, che ha fatto la differenza soprattutto nella seconda parte del tracciato, chiudendo con il miglior parziale negli ultimi due intermedi tra fine muro e tratto conclusivo. Se la lotta per la vittoria sembra quasi già chiusa, quella per il podio è veramente apertissima, visto che dietro a Scheib c’è completamente un’altra gara con tante atlete tutte vicino. 🔗 Leggi su Oasport.it
