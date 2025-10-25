Scegliamo da Campioni la campagna per promuovere lo sport come scelta di salute

Gazzetta.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attraverso il linguaggio dello sport si vogliono offrire ai giovani strumenti concreti per scegliere la salute, la consapevolezza e il rispetto per sé e per l’ambiente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Parte ‘Scegliamo da Campioni’, campagna di educazione alimentare di LND-FIGC con ISS sostenuto da Frosta - Educare i giovani a scegliere bene, a tavola e nella vita: è questo l’obiettivo della nuova campagna nazionale di educazione alimentare e corretti stili di vita “Scegliamo da Campioni”, promossa dalla ... Lo riporta foodaffairs.it

scegliamo campioni campagna promuovereLo sport come scelta di salute: nasce “SCEGLIAMO DA CAMPIONI” - FIGC, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, sarà presentata venerdì 24 ottobre a Ferrara nell’ambito dell’evento “Quarto Tempo”, per sensibilizzare i giovani su a ... Riporta comunicati-stampa.net

Al via la campagna per promuovere l'articolo della Costituzione che riconosce il valore educativo dello Sport - Il valore dello sport e i suoi significati più profondi. Riporta corriere.it

