Scegliamo da Campioni la campagna per promuovere lo sport come scelta di salute

Attraverso il linguaggio dello sport si vogliono offrire ai giovani strumenti concreti per scegliere la salute, la consapevolezza e il rispetto per sé e per l’ambiente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Scegliamo da Campioni, la campagna per promuovere lo sport come scelta di salute

Frosta insieme a FIGC nella campagna di educazione alimentare per la lotta all'obesità infantile "Scegliamo da Campioni"

LND-FIGC presenta "Scegliamo da Campioni" a Quarto Tempo. SPORT & SALUTE vuol dire mangiare bene e ZERO ALCOL. Conoscere è non rischiare: partiamo con la Campagna tra i giovani TUTELANDOLI dai rischi da evitare

Parte 'Scegliamo da Campioni', campagna di educazione alimentare di LND-FIGC con ISS sostenuto da Frosta - Educare i giovani a scegliere bene, a tavola e nella vita: è questo l'obiettivo della nuova campagna nazionale di educazione alimentare e corretti stili di vita "Scegliamo da Campioni", promossa dalla FIGC in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità.

Lo sport come scelta di salute: nasce "SCEGLIAMO DA CAMPIONI" - FIGC, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, sarà presentata venerdì 24 ottobre a Ferrara nell'ambito dell'evento "Quarto Tempo", per sensibilizzare i giovani.

Al via la campagna per promuovere l'articolo della Costituzione che riconosce il valore educativo dello Sport - Il valore dello sport e i suoi significati più profondi.