Le indagini del l’Fbi “Royal Flush” e “Nothing But Bet” hanno rivelato casi di manipolazione delle scommesse e truffe al poker, portando all’arresto di oltre 30 persone, tra cui l’ex giocatore e allenatore Damon Jones. Quest’ultimo avrebbe diffuso in anticipo l’assenza di LeBron James da una partita dei Lakers, informazione poi usata per scommettere sui Milwaukee Bucks. LeBron non è indagato né implicato nel caso. Tra gli arrestati figurano anche Chauncey Billups e Terry Rozier. Ne scrive O’ Globo LeBron James coinvolto suo malgrado. Le due indagini dell’Fbi che hanno portato alla luce casi di manipolazione delle scommesse e di truffe al poker, portando all’arresto di un giocatore e di un allenatore Nba, hanno coinvolto anche la stella LeBron James. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Scandalo scommesse Nba: un “colpo” anche grazie a un’assenza di LeBron