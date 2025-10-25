Scandalo scommesse Nba | un colpo anche grazie a un’assenza di LeBron
Le indagini del l’Fbi “Royal Flush” e “Nothing But Bet” hanno rivelato casi di manipolazione delle scommesse e truffe al poker, portando all’arresto di oltre 30 persone, tra cui l’ex giocatore e allenatore Damon Jones. Quest’ultimo avrebbe diffuso in anticipo l’assenza di LeBron James da una partita dei Lakers, informazione poi usata per scommettere sui Milwaukee Bucks. LeBron non è indagato né implicato nel caso. Tra gli arrestati figurano anche Chauncey Billups e Terry Rozier. Ne scrive O’ Globo LeBron James coinvolto suo malgrado. Le due indagini dell’Fbi che hanno portato alla luce casi di manipolazione delle scommesse e di truffe al poker, portando all’arresto di un giocatore e di un allenatore Nba, hanno coinvolto anche la stella LeBron James. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Argomenti simili trattati di recente
I coach reagiscono allo scandalo scommesse: più tutela e formazione - X Vai su X
Scandalo scommesse illegali nel basket Nba: 37 arresti in Usa, compresi giocatori e allenatori. I legami con Cosa Nostra Oltre 30 persone, tra cui l'allenatore dei Portland Trail Blazers Chauncey Billups e il giocatore dei Miami Heat Terry Rozier, sono state - facebook.com Vai su Facebook
Scandalo scommesse Nba: un “colpo” anche grazie a un’assenza di LeBron - L’ex allenatore Damon Jones avrebbe diffuso in anticipo la notizia dello stop di James ai Lakers per truccare una scommessa. ilnapolista.it scrive
Nba, scandalo scommesse e duro colpo alla sua credibilità: arrestato il coach dei Portland e la guardia dei Miami Heat - I giocatori avevano espresso preoccupazioni per le scommesse ... Scrive ilnapolista.it
Scandalo scommesse nella Nba, arrestati Rozier, Billups e Damon Jones. Coinvolte anche famiglie della mafia di New York - Tra gli arrestati (oltre trenta) c'è l'allenatore della squadra di Portland (Nba), Chauncey Billups, e la guardia dei Miami Heat Terry Rozier. Riporta tg.la7.it