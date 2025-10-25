Scandalo scommesse NBA | arrestati Chauncey Billups e Terry Rozier Coinvolto anche Damon Jones

Un terremoto scuote la NBA. Il 23 ottobre 2025 il capo-allenatore dei Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, e la guardia dei Miami Heat, Terry Rozier, sono stati arrestati in due filoni collegati di un’indagine federale su poker truccato e scommesse sportive illegali. Al centro delle accuse: una rete nazionale di partite di poker “dopate” con strumenti tecnologici e, sul fronte sportivo, prop bet pilotate usando informazioni non di pubblico dominio. Nel mirino anche Damon Jones, ex giocatore e assistente NBA, ritenuto un nodo cruciale tra insider e scommettitori. La NBA ha sospeso immediatamente i tesserati coinvolti, definendo il caso “gravissimo” per l’integrità della competizione. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Scandalo scommesse NBA: arrestati Chauncey Billups e Terry Rozier. Coinvolto anche Damon Jones

