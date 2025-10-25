Scalia Volley Sciacca a caccia del riscatto nella trasferta calabrese
Dopo l’amaro esordio casalingo, Scalia Volley Sciacca è determinata a voltare pagina nel campionato nazionale di Serie B. Domani pomeriggio, nella terza giornata, il sestetto saccense affronterà la prima trasferta stagionale in Calabria contro la formazione di Lamezia Terme.L’avversario si. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
