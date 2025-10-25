Sassuolo-Roma probabili formazioni | sì a Tsimikas e Pellegrini Dybala punta?

Doveva arrivare il primo vero momento di difficoltà per la Roma, ed è ora che si vede la compattezza di un gruppo che deve ancora crescere ma che di qualità ne ha da vendere. Dopo i ko interni con Inter e Viktoria Plzen, i giallorossi sono chiamati al riscatto sul campo del Sassuolo, in una nuova trasferta che ad oggi sta regalando certamente più gioie del rendimento casalingo (4 sconfitte su 4 all’ Olimpico, tutte vittorie lontano dalle mura amiche). Di fronte però un avversario credibile, capace di raccogliere 7 punti nelle ultime tre di campionato e lanciato verso l’obiettivo salvezza. Servirà anzitutto non sbagliare le scelte iniziali. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Sassuolo-Roma, probabili formazioni: sì a Tsimikas e Pellegrini, Dybala punta?

