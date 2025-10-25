sassuolo roma la conferenza di gasperini live

Sarà un match di fondamentale importanza quello che la Roma affronterà domani, domenica 26 ottobre, al Mapei Stadium, contro il Sassuolo. Alle ore 15:00, i giallorossi andranno a caccia di un successo che non solo darebbe nuova fiducia dopo le due sconfitte con Inter e Viktoria Plzen, ma garantirebbe anche il sorpasso sul Milan in classifica. Segui su SololaRoma.it la conferenza stampa della vigilia di Gasperini. 5 minuti fa 25 Ottobre 2025 13:35 13:35 Gasperini atteso in sala stampa. A breve avrà inizio la conferenza stampa del tecnico dal centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

