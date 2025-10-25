Sassuolo-Roma la conferenza di Gasperini LIVE | Ferguson va aspettato
Sarà un match di fondamentale importanza quello che la Roma affronterà domani, domenica 26 ottobre, al Mapei Stadium, contro il Sassuolo. Alle ore 15:00, i giallorossi andranno a caccia di un successo che non solo darebbe nuova fiducia dopo le due sconfitte con Inter e Viktoria Plzen, ma garantirebbe anche il sorpasso sul Milan in classifica. Segui su SololaRoma.it la conferenza stampa della vigilia di Gasperini. 8 minuti fa 25 Ottobre 2025 13:52 13:52 Con il falso 9 si fa più fatica a creare occasioni, cosa è successo a Ferguson?. “Ferguson ha partecipato a 9 nove partite su 10, parla il campo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Argomenti simili trattati di recente
Dybala e Soulé con Bailey: l’idea di Gasperini per Roma-Sassuolo - facebook.com Vai su Facebook
?Sassuolo-Roma - Domani alle 12:00 la conferenza stampa di Grosso $ASRoma $SassuoloRoma $SerieA - X Vai su X
Sassuolo-Roma, la conferenza stampa di Gasperini LIVE - Reduce dalle due sconfitte di fila in casa contro Inter e Viktoria Plzen, la Roma vuole riprendersi al Mapei Stadium contro il Sassuolo, nella sfida in programma domenica 26 ottobre alle ore 15. Scrive sport.sky.it
LIVE - Gasperini: "L'attitudine offensiva è migliorabile, dobbiamo dare una svolta" - Al Centro Sportivo Fulvio Bernardini, il tecnico giallorosso risponde alle domande dei cronisti alla vigilia della sfida contro il Sassuolo ... Lo riporta ilromanista.eu
La conferenza stampa di Gasperini pre Sassuolo-Roma LIVE - La Roma torna subito in campo dopo la brutta caduta in Europa League contro il Viktoria Plzen, affrontando il Sassuolo di Fabio Grosso. Si legge su forzaroma.info