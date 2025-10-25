Sarà un match di fondamentale importanza quello che la Roma affronterà domani, domenica 26 ottobre, al Mapei Stadium, contro il Sassuolo. Alle ore 15:00, i giallorossi andranno a caccia di un successo che non solo darebbe nuova fiducia dopo le due sconfitte con Inter e Viktoria Plzen, ma garantirebbe anche il sorpasso sul Milan in classifica. Segui su SololaRoma.it la conferenza stampa della vigilia di Gasperini. 8 minuti fa 25 Ottobre 2025 14:12 14:12 Ziolkowski e Dovbyk come hanno reagito?. “ I fischi quando si perde come l’altra sera ci stanno, si reagisce ripartendo il giorno dopo e si cerca di prendere gli applausi la partita successiva. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Sassuolo-Roma, la conferenza di Gasperini: “Ferguson va aspettato, Dybala può giocare. Dal mercato non mi aspetto niente”