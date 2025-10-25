Sassuolo-Roma la conferenza di Gasperini | Ferguson va aspettato Dybala può giocare Dal mercato non mi aspetto niente

Sololaroma.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà un match di fondamentale importanza quello che la Roma affronterà domani, domenica 26 ottobre, al Mapei Stadium, contro il Sassuolo. Alle ore 15:00, i giallorossi andranno a caccia di un successo che non solo darebbe nuova fiducia dopo le due sconfitte con Inter e Viktoria Plzen, ma garantirebbe anche il sorpasso sul Milan in classifica. Segui su SololaRoma.it la conferenza stampa della vigilia di Gasperini. 8 minuti fa 25 Ottobre 2025 14:12 14:12 Ziolkowski e Dovbyk come hanno reagito?. “ I fischi quando si perde come l’altra sera ci stanno, si reagisce ripartendo il giorno dopo e si cerca di prendere gli applausi la partita successiva. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

sassuolo roma la conferenza di gasperini ferguson va aspettato dybala pu242 giocare dal mercato non mi aspetto niente

© Sololaroma.it - Sassuolo-Roma, la conferenza di Gasperini: “Ferguson va aspettato, Dybala può giocare. Dal mercato non mi aspetto niente”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sassuolo roma conferenza gasperiniSassuolo-Roma, la conferenza stampa di Gasperini LIVE - Reduce dalle due sconfitte di fila in casa contro Inter e Viktoria Plzen, la Roma vuole riprendersi al Mapei Stadium contro il Sassuolo, nella sfida in programma domenica 26 ottobre alle ore 15. Si legge su sport.sky.it

sassuolo roma conferenza gasperiniDIRETTA Sassuolo-Roma, la conferenza stampa di Gasperini LIVE - Le parole del tecnico giallorosso in conferenza stampa dopo il ko pesante contro il Viktoria Plzen ... Come scrive calciomercato.it

sassuolo roma conferenza gasperiniLa conferenza stampa di Gasperini pre Sassuolo-Roma LIVE - La Roma torna subito in campo dopo la brutta caduta in Europa League contro il Viktoria Plzen, affrontando il Sassuolo di Fabio Grosso. Lo riporta forzaroma.info

Cerca Video su questo argomento: Sassuolo Roma Conferenza Gasperini