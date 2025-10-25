Sassuolo-Roma la conferenza di Gasperini | Ferguson va aspettato Dybala può giocare Dal mercato non mi aspetto niente
Sarà un match di fondamentale importanza quello che la Roma affronterà domani, domenica 26 ottobre, al Mapei Stadium, contro il Sassuolo. Alle ore 15:00, i giallorossi andranno a caccia di un successo che non solo darebbe nuova fiducia dopo le due sconfitte con Inter e Viktoria Plzen, ma garantirebbe anche il sorpasso sul Milan in classifica. Segui su SololaRoma.it la conferenza stampa della vigilia di Gasperini. 8 minuti fa 25 Ottobre 2025 14:12 14:12 Ziolkowski e Dovbyk come hanno reagito?. “ I fischi quando si perde come l’altra sera ci stanno, si reagisce ripartendo il giorno dopo e si cerca di prendere gli applausi la partita successiva. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Dybala e Soulé con Bailey: l’idea di Gasperini per Roma-Sassuolo - facebook.com Vai su Facebook
?Sassuolo-Roma - Domani alle 12:00 la conferenza stampa di Grosso $ASRoma $SassuoloRoma $SerieA - X Vai su X
Sassuolo-Roma, la conferenza stampa di Gasperini LIVE - Reduce dalle due sconfitte di fila in casa contro Inter e Viktoria Plzen, la Roma vuole riprendersi al Mapei Stadium contro il Sassuolo, nella sfida in programma domenica 26 ottobre alle ore 15. Si legge su sport.sky.it
DIRETTA Sassuolo-Roma, la conferenza stampa di Gasperini LIVE - Le parole del tecnico giallorosso in conferenza stampa dopo il ko pesante contro il Viktoria Plzen ... Come scrive calciomercato.it
La conferenza stampa di Gasperini pre Sassuolo-Roma LIVE - La Roma torna subito in campo dopo la brutta caduta in Europa League contro il Viktoria Plzen, affrontando il Sassuolo di Fabio Grosso. Lo riporta forzaroma.info