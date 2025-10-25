Il ritorno in campo dopo la pausa per gli impegni delle nazionali è stato piuttosto complicato per la Roma, che è reduce da due sconfitte consecutive contro Inter e Viktoria Plzen. Risultati negativi che hanno fatto suonare un campanello d’allarme in casa giallorossa, con la necessità di una reazione che possa incidere positivamente sul morale. Fondamentale sarà dunque ritrovare la vittoria in Serie A, con l’ottava giornata che proporrà la sfida con il Sassuolo, in programma domani, domenica 26 ottobre al Mapei Stadium, con fischio d’inizio alle ore 15. La lista dei convocati della Roma. Per la sfida del Mapei Stadium, Gasperini ha ufficializzato la lista dei giocatori convocati e che domani saranno quindi a disposizione del tecnico di Grugliasco. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Sassuolo-Roma, i convocati di Gasperini: Angelino unico assente