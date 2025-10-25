Sassuolo-Roma i convocati di Gasperini | Angelino unico assente
Il ritorno in campo dopo la pausa per gli impegni delle nazionali è stato piuttosto complicato per la Roma, che è reduce da due sconfitte consecutive contro Inter e Viktoria Plzen. Risultati negativi che hanno fatto suonare un campanello d’allarme in casa giallorossa, con la necessità di una reazione che possa incidere positivamente sul morale. Fondamentale sarà dunque ritrovare la vittoria in Serie A, con l’ottava giornata che proporrà la sfida con il Sassuolo, in programma domani, domenica 26 ottobre al Mapei Stadium, con fischio d’inizio alle ore 15. La lista dei convocati della Roma. Per la sfida del Mapei Stadium, Gasperini ha ufficializzato la lista dei giocatori convocati e che domani saranno quindi a disposizione del tecnico di Grugliasco. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche questi approfondimenti
Le parole del mister alla vigilia di Sassuolo-Roma: "Ferguson ieri per la prima volta ha fatto un allenamento giusto. Dybala? Ci siamo chiariti ma questo gruppo non merita di essere definito moscio" - facebook.com Vai su Facebook
$Gasperini prima di $Sassuolo- $Roma: “Ora serve una svolta in attacco. Le parole di $Dybala? Ci siamo chiariti” - X Vai su X
Roma, i convocati per il Sassuolo: Angelino ancora out - Il tecnico giallorosso Gasperini non recupera Angelino in vista della sfida del Mapei Stadium tra la sua Roma e il Sassuolo in programma domenica alle 15. Lo riporta msn.com
Convocati Roma per la sfida contro il Sassuolo: ecco le scelte del tecnico giallorosso Gasperini! La lista - Convocati Roma, diramata la lista completa per la trasferta di Reggio Emilia: le decisioni di mister giallorosso Gasperini Domenica alle 15:00 la Roma sarà protagonista al Mapei Stadium di Reggio Emil ... Da calcionews24.com
Sassuolo-Roma, i convocati di Gasperini: ancora assente Angeliño - Il club giallorosso ha reso noti i calciatori che saranno a disposizione del tecnico domani al Mapei Stadium. Secondo ilromanista.eu