Reggio Emilia 25 ottobre 2025 - Il campionato è ancora agli albori, ma si può e si deve sognare in grande; dunque cosa meglio de tre punti per alimentare questi sogni sempre più. Alle 15 di domani, domenica 26 ottobre 2025, la Roma vola Reggio Emilia, dove affronterà il Sassuolo, in palio i classici tre punti, dal peso specifico però forse più elevato. Il Sassuolo dopo delle prime partite non brillanti, sembra aver trovato un suo equilibrio e fin qui sta lottando a metà classifica, ma con uno sguardo molto interessato alle zone davanti, quelle per l'Europa. In sette gare giocate i ragazzi di Fabio Grosso sono la perfetta linea mediana del campionato di Serie A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sassuolo-Roma: Gasp può tornare primo, sogni d'Europa per i neroverdi, formazioni e tv