Sassuolo in forma occhio a Berardi e non solo | le chiavi per la Roma di Gasperini
Domani alle 15:00 la Roma sarà di scena al Mapei Stadium per affrontare il Sassuolo nell’ottava giornata di Serie A. Dopo la battuta d’arresto all’Olimpico contro l’Inter, i giallorossi sono chiamati a una prova di carattere per restare agganciati al gruppo di testa. Gasperini vuole una risposta immediata dopo il passo falso con i nerazzurri che ha interrotto una striscia di risultati positivi e un entusiasmo crescente. Serviranno intensità, concentrazione e quella fame che, secondo il tecnico, non può mai mancare a una squadra che ambisce a rimanere stabilmente nelle prime posizioni. Il Sassuolo, dal canto suo, arriva al match in uno dei momenti migliori della stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
