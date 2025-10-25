Sassuolo, Grosso carica la squadra: “Contro la Roma dovremo toccare i nostri picchi”. Le parole Il Sassuolo si prepara a una sfida impegnativa contro la Roma, e l’allenatore Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match, trasmettendo fiducia ma anche consapevolezza delle difficoltà che attendono i neroverdi. Grosso ha sottolineato come la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Sassuolo, Grosso: «Contro la Roma capiremo il nostro valore. Su quel giocatore dico questo»