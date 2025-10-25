Sassuolo Grosso | Contro la Roma capiremo il nostro valore Su quel giocatore dico questo

Calcionews24.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sassuolo, Grosso carica la squadra: “Contro la Roma dovremo toccare i nostri picchi”. Le parole Il Sassuolo si prepara a una sfida impegnativa contro la Roma, e l’allenatore Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match, trasmettendo fiducia ma anche consapevolezza delle difficoltà che attendono i neroverdi. Grosso ha sottolineato come la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

sassuolo grosso contro la roma capiremo il nostro valore su quel giocatore dico questo

© Calcionews24.com - Sassuolo, Grosso: «Contro la Roma capiremo il nostro valore. Su quel giocatore dico questo»

Approfondisci con queste news

sassuolo grosso contro romaSassuolo, Grosso: «Contro la Roma capiremo il nostro valore. Su quel giocatore dico questo» - Le parole Il Sassuolo si prepara a una sfida impegnativa contro la Roma, e l’allenatore Fabio Grosso ha parlato in ... Scrive calcionews24.com

sassuolo grosso contro romaAl Sassuolo serve l’elmetto. Con la Roma poche gioie - La sfida di domani al Mapei mette i neroverdi di fronte alla seconda peggior rivale. Riporta ilrestodelcarlino.it

sassuolo grosso contro romaRoma, la probabile formazione contro il Sassuolo - Le possibili scelte di Gian Piero Gasperini per la gara della Roma contro il Sassuolo di Fabio Grosso, in programma domenica alle 15:00 ... Si legge su gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Sassuolo Grosso Contro Roma