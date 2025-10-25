Sassi contro il bus e minacce allo Zen paura per un autista dell' Amat

Palermotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due aggressioni in poche ore allo Zen: la vittima è un autista dell'Amat, in servizio sulla linea 619. A rendere noti i due episodi è la Uiltrasporti che in una nota "esprime profonda indignazione e grande preoccupazione per l’ennesimo atto di violenza".Nel primo caso il bus guidato dal. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

sassi contro bus minacceScritte intimidatorie dopo l'assalto al bus a Rieti, "sappiamo chi siete" e minacce ai testimoni dell'agguato - A Rieti è comparso uno striscione intimidatorio nei confronti dei testimoni dell'assalto al bus: "Sappiamo chi siete", indaga la Digos ... Segnala virgilio.it

sassi contro bus minacceSassi contro bus del Pistoia Basket. Morto l'autista. Indagini in corso - Il pullman stava rientrando in Toscana dalla trasferta nel capoluogo sabino ... rainews.it scrive

sassi contro bus minacceSassi contro il bus dei tifosi del Pistoia dopo la partita di basket, l’autista perde la vita: non chiamatelo tifo, è barbarie - Assalto al bus dei tifosi del Pistoia Basket dopo la partita: un autista muore colpito da un mattone. Segnala greenme.it

Cerca Video su questo argomento: Sassi Contro Bus Minacce