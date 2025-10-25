Sarri sugli infortuni | È il 2025 nessuno sbaglia più la preparazione atletica

Alla vigilia dell’interessante sfida della sua Lazio alla sua ex Juventus, Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa. Le sue parole si sono rivolte innanzitutto ai suoi ricordi legati al momento in cui allenava a Torino, per poi spostarsi sulla gara di domani e sugli infortuni in generale che stanno colpendo mezza Serie A in tutte le zone del campo. Di seguito un estratto significativo. Sarri: «È il 2025, nessuno sbaglia più la preparazione atletica». Che partita si aspetta? Che ricordi ha dell’esperienza a Torino? «Mi aspetto una gara difficile, contro una squadra che ha giocato alla pari del Real. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

