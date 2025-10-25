Sarri Juve alla pari con il Real Lazio umile e convinta

"Sappiamo che ci sarà da soffrire, ma dobbiamo entrare in campo con la convinzione di poterli mettere sotto" ROMA - "Se dovessimo pensare di andare in campo domani senza avere momenti di sofferenza, saremmo dei folli. Quindi bisogna prepararsi a questo ma avere anche la convinzione che vogliamo mett. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sarri "Juve alla pari con il Real, Lazio umile e convinta"

