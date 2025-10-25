Sardegna | Todde ' serve partecipazione e autonomia responsabile'

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - “Il cambio dello Statuto è un passaggio cruciale perché definisce la postura della Sardegna nei confronti dello Stato. È essenziale trovare un equilibrio: lo Stato non deve arretrare, ma la Regione deve poter esercitare pienamente la propria autonomia. È un percorso che non può essere deciso nelle stanze chiuse, ma costruito insieme al Consiglio e ai cittadini, con trasparenza e visione”. Lo dice dichiarato Alessandra Todde, intervenendo alla due giorni organizzata dal senatore Pd Marco Meloni a Cagliari “Facciamo il punto”. “Con questo governo di destra, ogni volta che si parla di riforme o di interesse nazionale, la Sardegna viene sistematicamente marginalizzata. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sardegna: Todde, 'serve partecipazione e autonomia responsabile'

