Sardegna | MMeloni ' rinnovata fiducia a Todde ora sguardo lungo'

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "C'è grande gioia per la sentenza che ha confermato la piena legittimità di Alessandra Todde, Presidente democraticamente eletta dai cittadini sardi. È la vittoria della democrazia contro chi, a destra, ha provato per mesi a minare la stabilità della Regione e a negare la volontà popolare con forzature irresponsabili". Così il senatore Pd Marco Meloni. "Adesso possiamo finalmente guardare avanti. La Sardegna ha bisogno di un governo stabile, capace di programmare e di riformare con uno sguardo lungo, che vada oltre la singola legislatura. Per questo, partendo dal governo della Regione e delle principali città della Sardegna, è necessario che i prossimi siano anni di riforme, risanamento e buon governo.

