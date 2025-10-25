Sardegna col cuore gonfio e a passo lento | alla scoperta del Cammino dei Beati
Galtellì, Orosei, Dorgali, Oliena e Orgosolo: cinque tappe, per 90 km in totale. Il comun denominatore? Una forte spiritualità e una bellezza sfacciata che solo la Sardegna sa offrire. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Nel cuore più autentico della Sardegna, tra le colline di Osidda, sorge S’Iscopalzu — un luogo dove la natura, la storia e l’amore si incontrano. Immagina di pronunciare il tuo “sì” circondato dal verde, con l’antico nuraghe che veglia silenzioso poco distante, te - facebook.com Vai su Facebook
Sardegna, col cuore gonfio e a passo lento: alla scoperta del Cammino dei Beati - Galtellì, Orosei, Dorgali, Oliena e Orgosolo: cinque tappe, per 90 km in totale. Lo riporta gazzetta.it
Bergamo, ad Agritravel Expo la Sardegna si svela a "passo lento" - Un grande successo per la Sardegna, per quell’offerta turistica improntata su cammini religiosi e turismo lento. Riporta unionesarda.it
“Noi Camminiamo 2025”: la Sardegna passo lento - Un altro volto della Sardegna emerge tra borghi silenziosi, antiche tradizioni e paesaggi autentici: è il mondo che la quarta edizione di Noi Camminiamo in Sardegna invita a scoprire, trasformando il ... Secondo unionesarda.it