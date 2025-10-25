Sardegna col cuore gonfio e a passo lento | alla scoperta del Cammino dei Beati

Gazzetta.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Galtellì, Orosei, Dorgali, Oliena e Orgosolo: cinque tappe, per 90 km in totale. Il comun denominatore? Una forte spiritualità e una bellezza sfacciata che solo la Sardegna sa offrire. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

