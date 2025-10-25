Sarà lui il conduttore Sanremo 2026 annuncio a sorpresa di Carlo Conti

Tvzap.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Programmi Tv, Carlo Conti ha annunciato oggi diverse novità relative al Festival di Sanremo 2026 e alla programmazione Rai per l’inizio. Il popolare conduttore Rai e direttore artistico del Festival ha comunicato queste informazioni durante il Festival dello Spettacolo organizzato da Tv Sorrisi e Canzoni al Superstudio Più di Milano. Leggi anche: “Non riesco a dormirci”. Carlo Conti, nessuno se l’aspettava: la confessione che spiazza Nicola Savino alla guida del DopoFestival. Durante l’evento, Carlo Conti ha dichiarato: “ Nicola Savino condurrà il DopoFestival ”. Questa scelta segna il ritorno di Nicola Savino all’appuntamento sanremese, dopo precedenti collaborazioni con lo stesso Conti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

sar224 lui il conduttore sanremo 2026 annuncio a sorpresa di carlo conti

© Tvzap.it - “Sarà lui il conduttore”. Sanremo 2026, annuncio a sorpresa di Carlo Conti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sar224 conduttore sanremo 2026Sanremo 2026, Conti: “Nicola Savino condurrà il Dopofestival” - Carlo Conti scioglie uno dei nodi più attesi in vista del prossimo Festival di Sanremo, annunciando dal palco del Festival dello Spettacolo, al Supers ... Da ilsecoloxix.it

sar224 conduttore sanremo 2026Festival di Sanremo 2026, Nicola Savino condurrà il Dopofestival - Durante il Festival dello Spettacolo a Milano, Carlo Conti ha svelato il nome del conduttore del Dopofestival: sarà Nicola Savino, che tornerà anche a gennaio con quattro puntate speciali di “Tale e ... Riporta tg24.sky.it

sar224 conduttore sanremo 2026Festival di Sanremo 2026 protagonisti co-conduttori e ospite confermati in attesa dell’annuncio ufficiale - conduttori in lizza per Sanremo 2026Sanremo 2026 si prepara a delineare la sua struttura con importanti scelte per quanto riguarda i co- Secondo assodigitale.it

Cerca Video su questo argomento: Sar224 Conduttore Sanremo 2026