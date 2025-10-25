Sarà lui il conduttore Sanremo 2026 annuncio a sorpresa di Carlo Conti
Programmi Tv, Carlo Conti ha annunciato oggi diverse novità relative al Festival di Sanremo 2026 e alla programmazione Rai per l’inizio. Il popolare conduttore Rai e direttore artistico del Festival ha comunicato queste informazioni durante il Festival dello Spettacolo organizzato da Tv Sorrisi e Canzoni al Superstudio Più di Milano. Leggi anche: “Non riesco a dormirci”. Carlo Conti, nessuno se l’aspettava: la confessione che spiazza Nicola Savino alla guida del DopoFestival. Durante l’evento, Carlo Conti ha dichiarato: “ Nicola Savino condurrà il DopoFestival ”. Questa scelta segna il ritorno di Nicola Savino all’appuntamento sanremese, dopo precedenti collaborazioni con lo stesso Conti. 🔗 Leggi su Tvzap.it
