2025. Stasera, sabato 25 ottobre 2025, alle ore 21.20 su Rai 3 va in onda Sapiens – Un solo pianeta, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi. Perché i Sapiens si nutrono di spiritualità? Perché credono ancora nei riti, nei fantasmi, negli amuleti? Qual è il ruolo del rito e della superstizione nella vita dei Sapiens? Cosa lega i fantasmi di Bangkok con il candomblé di Bahia e con la magia dell’Italia meridionale? Questi sono alcuni degli interrogativi del nuovo appuntamento con “Sapiens – Un solo pianeta”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 25 ottobre